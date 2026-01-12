Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί» - Real.gr

Quantcast
19:45, 12/01/2026
Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). 

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η SVR αναφέρει ότι η Βρετανία με τη στήριξη στον Βαρθολομαίο προσπαθεί να παραγκωνίσει τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες» ανέφερε η SVR, προσθέτοντας πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει βρει κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής, σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Το γραφείο Τύπου της ρωσικής υπηρεσίας κάνει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στον Βαρθολομαίο, αναφέροντας ότι «βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», ενώ επιχειρεί να «αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο Μόσχας, προσελκύοντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε μαριονέτες θρησκευτικές δομές που έχουν τεχνητά δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».

Επίσης, τονίζουν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία «στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, με σκοπό να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία», κατηγορώντας τον για «επιθετική διάθεση» και «ύπουλη στάση».

Καταλήγοντας, η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) αναφέρει: «Ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: ”Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

