Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ - Real.gr

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

08:26, 28/02/2026
Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επεσήμανε ότι επιβάλλεται «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων», ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.

Εξάλλου οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, «προκειμένου να προετοιμαστούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ» ως αντίποινα, πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

