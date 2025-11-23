Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας από την «ηγεσία» της Ουκρανίας - Real.gr

Επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τους Ευρωπαίους εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία.

«Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας από την “ηγεσία” της Ουκρανίας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, σημειώνοντας πως η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!

Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις ουκρανικές απόψεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις, σχολιάζοντας τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ουκρανών, των Αμερικανικών και των Ευρωπαίων στη Γενεύη.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Συνομιλίες στη Γενεύη

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων για ειρήνη στην Ουκρανία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν συντάξει μια αντιπρόταση που θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που μίλησαν στο Sky News.

Αυτή περιλαμβάνει την κατάργηση των προτεινόμενων περιορισμών στον ουκρανικό στρατό, την επιστροφή του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία και την επίλυση άλλων εδαφικών διαφορών μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την Washington Post.

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών μακριά από την παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η νέα αυτή διπλωματική προσπάθεια έρχεται στον απόηχο της κριτικής που άσκησαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας σε κοινή τους δήλωση ότι το σχέδιο θα άφηνε την Ουκρανία «ευάλωτη σε επιθέσεις».

Ο Τραμπ από την πλευρά του διαβεβαίωσε χθες ότι η πρότασή του δεν είναι η τελική, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι «θα πρέπει» να την αποδεχθεί.

Ο “κεντρικός” ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε σε μια ανακοίνωση.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας», τόνισε.

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.