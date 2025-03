Επίθεση Τριντό σε Τραμπ με αφορμή την επιβολή δασμών στον Καναδά: «Πολύ ηλίθιο αυτό που έκανες» - Real.gr

Ο Καναδάς επιβάλλει δασμούς 25% σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «ξεκίνησαν έναν εμπορικό πόλεμο» και ο Καναδάς «δεν θα υποχωρήσει».

Το μέτρο, που τίθεται σε ισχύ άμεσα, έρχεται ως απάντηση στους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 25% σε εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά.

«Απευθύνομαι σε όλους τους Αμερικανούς. Η κυβέρνησή σας επέλεξε να το κάνει αυτό σε εσάς, εμείς δεν θέλαμε τίποτα από αυτά να γίνουν. Η κυβέρνησή σας αποφάσισε να βάλει τις δουλειές σας σε ρίσκο και να ανεβάσει τις τιμές σε όλα τα αγαθά που έρχονται από τον Καναδά και το εξωτερικό. Επίσης, η κυβέρνησή σας θα βλάψει την εθνική ασφάλεια», σημείωσε.

«Ντόναλντ είσαι έξυπνος άνθρωπος, αλλά αυτό που μόλις έκανες είναι πολύ ηλίθιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζάστιν Τριντό.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία ή οποιαδήποτε ανάγκη για τέτοιους δασμούς σήμερα», τόνισε ακόμη και πρόσθεσε ότι η καναδική κυβέρνηση θα αμφισβητήσει τα μέτρα των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και μέσω της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά.

“Today, the US launched a trade war against Canada – their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they’re talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin – a lying murderous dictator. Make that makes sense.” pic.twitter.com/49i1QIirBy

Σημείωσε επίσης πως στα αντίποινα περιλαμβάνονται μη δασμολογικά μέτρα, όπως η επανεξέταση συμβάσεων με αμερικανικές εταιρείες. Αν επιμείνουν οι αμερικανικοί δασμοί, σε 21 ημέρες ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς 25% σε επιπλέον εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας 124 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, τόνισε ο Τριντό.

Προειδοποίησε τους Καναδούς ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Στόχος του Τραμπ, κατά τον Τριντό, είναι να «καταστρέψει την καναδική οικονομία» και μετά να «μιλήσει για προσάρτηση» του Καναδά. Σε αυτό το πλαίσιο, «δεν ξέρω τι διαπραγματεύσεις μπορούμε να ξεκινήσουμε» με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Καναδάς πρωθυπουγός, σημειώνοντας ότι το πρόσχημα της φαιντανύλης, που προέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος για να δικαιολογήσει την επιβολή δασμών σε καναδικά προϊόντα, είναι «εντελώς ψεύτικο, εντελώς αδικαιολόγητο».

Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου δικαιολόγησε την απόφασή του κατηγορώντας την Οτάβα και το Μεξικό ότι δεν λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν το λαθρεμπόριο φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.

Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.

Not when our country is at stake.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025