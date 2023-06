Επίθεση καρχαρία στην Αίγυπτο: Μέσα στην κοιλιά του ψαριού εντοπίστηκαν τα λείψανα του 23χρονου - ΒΙΝΤΕΟ

Στη συνέχεια, ο καρχαρίας τεμαχίστηκε και, σύμφωνα με την New York Post, μέσα στην κοιλιά του βρέθηκαν λείψανα του άτυχου νεαρού.

Russian tourist’s body parts recovered from stomach of clubbed shark that ate him alive https://t.co/k2EUj2ABKI pic.twitter.com/tFJAR01FgJ

Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο καρχαρίας παραδόθηκε για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της συμπεριφοράς του και να εντοπιστεί αν το ζώο σχετίζεται με κάποιο που «προκάλεσε αρκετά προηγούμενα ατυχήματα».

Το χρονικό της επίθεσης

Mέσα σε μόλις δυο δευτερόλεπτα και ενώ κάποιος από την παρέα του 23χρονου προσπαθούσε να τον προειδοποιήσει φωνάζοντας του από την ακτή, ο καρχαρίας επιτέθηκε στον άτυχο κολυμβητή.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει καρέ καρέ τη μάχη που έδωσε ο άτυχος άνδρας. Το τραβήχτηκε νωρίτερα από τρομοκρατημένους θεατές και δείχνει τον Βλαντίμιρ να φωνάζει απελπισμένα «Μπαμπά, μπαμπά!» καθώς το ψάρι τον κύκλωνε μέσα στο νερό πριν εξαπολύσει την επίθεση.

Η στιγμή της επίθεσης -Σκληρές εικόνες

#viralvdoz#shockingvideo : #Russian#tourist, 23, is mauled to death and eaten by a #shark in #Egypt resort of #hurghada.The tourist - believed to be 23 - was on a long stay in Egypt. #sharkattack#viral#viralvideo # pic.twitter.com/q6A7WGHxqn