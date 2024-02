Επίθεση με καυστικό υγρό στο Λονδίνο - Εννέα τραυματίες, ανάμεσά τους μια μητέρα και τα δύο της παιδιά

Τρεις αστυνομικοί διακομίσθηκαν επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

"?? BREAKING: Shocking Acid Attack Unleashes Chaos in Clapham! ?? Woman & kids hospitalized. Exclusive details on this harrowing incident - Watch NOW to uncover the truth! ????? #Clapham#AcidAttack#BreakingNews#MustWatch " pic.twitter.com/NbtzZ8ymnV