Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Μάντσεστερ - Πληροφορίες για τραυματίες

«Βρισκόμαστε στο σημείο, δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις ασθενείς», δήλωσε μία εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων North West.

Από την πλευρά της η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει κληθεί στο εμπορικό κέντρο Arndale στο κέντρο του Μάντσεστερ για να αντιμετωπίσει το περιστατικό.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw