Επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στη Γερμανία - Νεκροί και τραυματίες

Το βράδυ της Παρασκευής, άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ανθρώπους σε κεντρική πλατεία του Ζόλινγκεν, όπου είναι σε εξέλιξη τριήμερο Φεστιβάλ «Για την Πολυμορφία», με αφορμή την επέτειο 650 ετών από την ίδρυση της πόλης.

Suspect still at large after nine people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany; reports of multiple fatalities. - Bild

