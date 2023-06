Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λονδίνου: Αναφορές για δύο τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ ο άλλος έχει τραυματιστεί, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή του.

«Λάβαμε γνώση ενός περιστατικού στο νοσοκομείο Central Middlesex», τόνισε η αστυνομία του Μπρεντ. «Ένοπλοι αστυνομικοί είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναπτυχθεί. Ένας άνδρας συνελήφθη. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα».

Το London North West University Healthcare ανέφερε στο Twitter ότι έλαβε γνώση ενός «εν εξελίξει περιστατικού» στο νοσοκομείο.

