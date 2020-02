Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο- Νεκρός ο δράστης από πυρά αστυνομικών

Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από το σημείο απεικονίζουν έναν άνδρα πεσμένο στο πεζοδρόμιο.

WATCH LIVE: Several people have been stabbed and a man has been shot dead in a terror attack in #Streatham , London https://t.co/9gzzwz0OzO

Η μητροπολιτική αστυνομία σε αναρτήσεις της στο twitter κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση και αναφέρει ότι υπάρχουν δυο πολίτες τραυματίες.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.