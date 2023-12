Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Ο δράστης είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος

"Αυτό το βίντεο δημοσιεύτηκε συγκεκριμένα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter)", τον οποίο άνοιξε στις αρχές Οκτωβρίου και περιείχε "πολλές δημοσιεύσεις για τη Χαμάς, τη Γάζα και γενικότερα την Παλαιστίνη", σύμφωνα με τον δικαστή.

Η μητέρα του ισλαμιστή είχε εκφράσει στα τέλη Οκτωβρίου την ανησυχία της για τη συμπεριφορά του γιου της, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η μητέρα του είχε δηλώσει στην αστυνομία ότι ανησυχούσε για τον γιο της που "είχε κλειστεί στον εαυτό του", ανέφερε ο Ζαν Φρανσουά Ρικάρ στη συνέντευξη Τύπου.

"Προερχόμενος από μια οικογένεια χωρίς καμία θρησκευτική προσκόλληση", ο Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ ασπάστηκε το Ισλάμ στα 18 του και "πολύ γρήγορα ασπάστηκε την τζιχαντιστική ιδεολογία".

Έχοντας φάκελο στις αρχές για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, καταδικάστηκε το 2018 σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, για ένα σχέδιο βίαιης δράσης το 2016 στην επιχειρηματική συνοικία Λα Ντεφάνς, δυτικά του Παρισιού.

Τελών υπό κράτηση από την αστυνομία στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, είχε δηλώσει ότι "ριζοσπαστικοποιήθηκε και αυτο-αποριζοσπαστικοποιήθηκε", σύμφωνα με μια απόφαση, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Είχε "δημιουργήσει δεσμούς με άτομα αυστηρά προσηλωμένα στην τζιχαντιστική ιδεολογία", αλλά χωρίς αυτές οι επαφές να είναι λειτουργικές για την προετοιμασία επιθέσεων, τόνισε ο Ρικάρ.

#France. One man died and two were injured following an #attack with a knife and hammer in #Paris near the #EiffelTower" in a #terrorist attack: a psychopath, fueled by news from the #MiddleEast, attacked tourists. Arrested pic.twitter.com/NPgwQ6V2dJ