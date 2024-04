Επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ: Νεκροί και τραυματίες σε εμπορικό κέντρο

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο κοντά στην Ακτή Μπόντι, μετά την επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ειδησιογραφική σελίδα news.com.au.

!? An armed man attacked visitors at a shopping center in Sydney – The Guardian

The attack occurred in the Westfield shopping center in the Bondi Junction area. The exact number of injured and dead is unknown. The media writes about at least four victims. According to… pic.twitter.com/PvakfxRjTR