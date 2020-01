Επίθεση με πυραύλους στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης και την βάση Μπάλαντ - Εκκενώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ

Δύο πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν εντός της αεροπορικής βάσης Μπαλάντ, στην οποία σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η βάση αυτή απέχει 80 χιλιόμετρα βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας. Λίγο νωρίτερα, ρουκέτα έπληξε την "Πράσινη Ζώνη" της Βαγδάτης, όπου βρίσκονται πολλές διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικά κτίρια. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην περιοχή αυτή έχουν αποκλειστεί.

Update: First pictures show the aftermath after rockets fell near Iraq’s heavily-fortified Green Zone in the capital Baghdad. Sirens immediately rang out at the American compound in the area hosting both diplomats and troops, according to sources.https://t.co/dwFQ9PD6G5pic.twitter.com/WlIFyfhbeo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 4, 2020

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις από επιθέσεις με πυραύλους, δυο εκ των οποίων σημειώθηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία ενώ άλλη μία είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Μπάλαντ, 65 χιλιόμετρα βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου στρατοπεδεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

#BREAKING Reports indicate missile/rocket landing in Baghdad's heavily fortified Green Zone, inside the U.S. Embassy vicinity. Reuters witness says major explosion heard. pic.twitter.com/uJWL8kFhiw — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 4, 2020

Από την επίθεση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία φαίνεται να μην υπάρχουν τραυματίες ή θύματα μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας, ωστόσο πέντε Ιρακινοί πολίτες εμφανίζονται να έχουν τραυματιστεί στη συνοικία Τζαντρίγια.

#BREAKING In total two blasts heard in #Baghdad. One rocket fired towards al-Jadriyah close to the Presidential complex and the other one landed in vicinity of #US embassy. — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 4, 2020

Σχεδόν αμέσως σηκώθηκαν δεκάδες ελικόπτερα των ΗΠΑ για να επιτηρήσουν την περιοχή, ενώ εκκενώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ.