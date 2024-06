Επίθεση με τόξο στην πρεσβέια του Ισραήλ στο Βελιγράδι: Σέρβος που ασπάστηκε το Ισλάμ ο δράστης

«Πρόκειται για τον Μίλος Ζούγιοβιτς, εικοσιπέντε ετών, προσήλυτο από την πόλη Μλαντένοβατς, φέρει το θρησκευτικό όνομα Σαλαχούντιν και πρόσφατα μετακόμισε για να ζήσει στην πόλη Νόβι Πάζαρ» ανέφερε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς. Σημειώνεται ότι στο Νόβι Πάζαρ και γενικότερα στην περιφέρεια του Σαντζάκ η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι.

Terrorist attack in #Belgrade (#Serbia).

A member of a radical Islamic organization shot a Serbian policeman in the neck with a crossbow during the attack on the #Israeli embassy in Belgrade.

The terrorist was shot several times and subdued.