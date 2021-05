Επίθεση Μπλίνκεν στην Κίνα: Ενεργεί κατά τρόπο ολοένα πιο καταπιεστικό, πιο επιθετικό - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Η Κίνα είναι «η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τη δυνατότητα, από στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική σκοπιά, να υπονομεύσει ή να θέσει εν αμφιβόλω τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη για την οποία ενδιαφερόμαστε πολύ και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε», συνέχισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

“I want to be very clear about something,” says Secretary of State Antony Blinken. “Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down. It is to uphold this rules-based order that China is posing a challenge to.” https://t.co/og55Ozf20Dpic.twitter.com/r5CNDrgb0J