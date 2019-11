Eπίθεση Μπολσονάρου στον Ντι Κάπριο: Τον κατηγορεί ότι χρηματοδότησε εμπρησμούς στον Αμαζόνιο!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η WWF διέψευσε κατηγορηματικά ότι δέχθηκε δωρεά από τον Αμερικανό ηθοποιό και ότι απέκτησε φωτογραφίες από πυροσβέστες.

«Αυτός ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ένας κουλ τύπος, σωστά; Δίνει χρήματα για να βάλει φωτιά στον Αμαζόνιο», είπε χθες ο Μπολσονάρου σε σύντομες δηλώσεις μπροστά από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντι Κάπριο αρνήθηκε ότι έδωσε δωρεά στην WWF. Με ανακοίνωση του ο ηθοποιός δήλωσε πως «ο λαός της Βραζιλίας εργάζεται για να σώσει την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά». Ωστόσο, τόνισε, «Ενώ αξίζει υποστήριξης, δεν χρηματοδοτήσαμε τις οργανώσεις που στοχοποιούνται».

