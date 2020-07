Επίθεση Πομπέο κατά Κίνας: Ο ελεύθερος κόσμος να θριαμβεύσει ενώπιον της νέας τυραννίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο Πομπέο κατηγόρησε επίσης τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι είναι «θερμός οπαδός μιας χρεοκοπημένης ολοκληρωτικής ιδεολογίας».

POMPEO: "The old paradigm of blind engagement with China simply won't get it done. We must not continue it and we must not return to it..."

"The free world must triumph over this new tyranny." pic.twitter.com/ekfQW6OjVb