Επίθεση σε νοσοκομείο στη Κίνα – Τουλάχιστον 10 νεκροί και τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην κομητεία Τζενσιόνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Γιουνάν, κι οι αρχές διενεργούν έρευνα, κατά την ίδια πηγή.

Τα βίαια εγκλήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων είναι φαινόμενο μάλλον σπάνιο στην Κίνα, χώρα που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους πολίτες της, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται κύμα επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών.

More than 10 casualties were reported in a hospital attack in Zhenxiong County, southwest China's Yunnan Province https://t.co/89o66EOcPKpic.twitter.com/HWIGRyK90b