Επίθεση σε παιδικό σταθμό στη Βραζιλία: Νεκρά τέσσερα παιδιά - Βίντεο

"Ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι μπήκε στο σχολείο και σκότωσε τέσσερα παιδιά. Υπάρχουν επίσης τέσσερα τραυματισμένα", εξήγησε πηγή της τοπικής κυβέρνησης στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα.

?? Breaking: Toddlers MURDERED in Brazilian Hatchet Attack

Four children were reportedly killed when a man entered a daycare in Blumenau and attacked them. pic.twitter.com/XTP8CqTnN5