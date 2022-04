Επίθεση σε στρατιωτικό εργοστάσιο στο Κίεβο - Δύο νεκροί άμαχοι από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Μεγάλος αριθμός στρατιωτικών και αστυνομικών βρίσκονται στον τόπο της επίθεσης και εμποδίζουν την πρόσβαση στο συγκρότημα του εργοστασίου, απ' όπου υψώνεται καπνός. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στο Facebook πως δεν έχει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν κτίρια παραγωγής εργοστασίου τεθωρακισμένων οχημάτων στο Κίεβο και μια εγκατάσταση επισκευής στρατιωτικών εξοπλισμών στο Μικολάγιφ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα έγιναν με υψηλής ακριβείας όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Vizar military plant shelled near Kiev.

This factory produced the Neptune missiles that hit missile cruiser "Moscow"#Ukraine#Russiapic.twitter.com/Zkv5gmxBbd