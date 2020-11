Επίθεση στη Βιέννη: Το προφίλ του μακελάρη – Αυστριακός ΥΠΕΣ: Είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA - ΦΩΤΟ: Dailymail

Φωτογραφία του φερόμενου δράστη της επίθεσης, έδωσαν στη δημοσιότητα γερμανικά μέσα. Η φωτογραφία είναι από το Instagram από όπου ο δράστης φέρεται να είχε προαναγγείλλει την επίθεση, σύμφωνα με την Bild.

Η αυστριακή αστυνομία έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε 15 κατοικίες και έχει θέσει υπό κράτηση άτομα που συνδέονται με τον ύποπτο, σύμφωνα με τον Νέχαμερ.

The camera caught the moment when one of the terrorists shoots a civilian in Vienna #austriaAttack #Vienne #ViennaTerrorAttack #Viennaterror #ViennaShooting #Wien #Vienna #Terror #TerrorWien #ViennaTerror pic.twitter.com/O6QgJwLEpt

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην πόλη Ζανκτ Πέλτεν στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιθέσεις της Βιέννης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο πληροφορίες της αυστριακής αστυνομίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Kurier, βαριά οπλισμένες αστυνομικές δυνάμεις επέδραμαν και ερεύνησαν δύο σπίτια.

WATCH: On Monday night, terror struck #Vienna, Austria. Six different locations were targeted by terrorists. One person was murdered & multiple injured. This is still an ongoing event.

Our thoughts & prayers are with all those affected. We stand with the people of #Austria. pic.twitter.com/Q1AV0fSxWF