Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η επίθεση με αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε όπλο εναντίον πλήθους στη Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά, η οποία άφησε πίσω τουλάχιστον δεκαπέντε νεκρούς και κάπου τριάντα τραυματίες, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στη διεθνή κοινότητα.

Ακολουθούν οι πρώτες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε μέσω X πως οι «σκέψεις» του βρίσκονται «στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνης, πόλης «τόσο αγαπημένης στις καρδιές των Γάλλων».

Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στον «αμερικανικό λαό, την οδύνη του οποίου μοιραζόμαστε». Ο κ. Μακρόν είχε επισκεφθεί τον Δεκέμβριο του 2022 την πόλη που ίδρυσαν στις αρχές του 18ου αιώνα γάλλοι άποικοι και χθες «χτυπήθηκε από την τρομοκρατία».

New Orleans, so dear to the hearts of the French, has been struck by terrorism. Our thoughts are with the families of the victims and the injured, as well as with the American people, whose sorrow we share. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2025

Ο Κριστιάν Εστροζί, ο δήμαρχος της Νίκαιας (νοτιοανατολική Γαλλία), η οποία θρήνησε 86 νεκρούς σε επίθεση με φορτηγό που μετατράπηκε σε όπλο το καλοκαίρι του 2016, εξέφρασε επίσης μέσω X «όλη του την υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων στους κατοίκους και στη δήμαρχο» της Νέας Ορλεάνης.

Η τραγωδία αυτή «μας υπενθυμίζει με πολύ οδυνηρό τρόπο τι ζήσαμε τη 14η Ιουλίου 2016 στη Νίκαια», πρόσθεσε.

«Η επίθεση με σοκαριστική βία στη Νέα Ορλεάνη είναι φρικιαστική. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα, στις οικογένειές τους, στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και στον αμερικανικό λαό αυτή την τραγική ώρα», σημείωσε μέσω X ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

The shockingly violent attack in New Orleans is horrific. My thoughts are with the victims, their families, the emergency responders and the people of the United States at this tragic time. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 1, 2025

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά την επίθεση που διαπράχθηκε στη Νέα Ορλεάνη», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αναπληρώτρια εκπρόσωπό του.

«Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους και στην κυβέρνηση και στον λαό της Λουιζιάνας και των ΗΠΑ. Εύχεται επίσης ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε από την πλευρά της ότι «δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τέτοια βία». «Ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους, στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους αυτή την τραγική ώρα», συμπλήρωσε μέσω X.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε «φρίκη» για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του «στέκεται στο πλάι του αμερικανικού λαού».

«Η βία, η τρομοκρατία και κάθε απειλή εναντίον της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν καμιά θέση στον κόσμο μας και δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Horrified by the attack in New Orleans, U.S., which has claimed innocent lives and left many injured. We trust that those responsible for this terrible act will be brought to justice. Violence, terrorism, and any threats to human life have no place in our world and must not be… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 1, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ ανέφερε πως του προκαλεί «βαθιά θλίψη» η «τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη», εκφράζοντας μέσω X «ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» και «ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους δυο ισραηλινούς πολίτες που τραυματίστηκαν και σε όλους τους τραυματίες», προτού συμπληρώσει πως «η τρομοκρατία δεν έχει θέση στον κόσμο μας».

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη για την επίθεση που έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους φίλους όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» και «ελπίζουμε ότι το κίνητρο της επίθεσης θα αποκαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν και όποιοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Άνθρωποι που γιόρταζαν ευτυχισμένα έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν εξαιτίας παράλογου μίσους. Πενθούμε μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», τόνισε μέσω X —στα αγγλικά— ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Η Γερμανία μόλις υπέστη επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Στέκουμε ενωμένοι με τις ΗΠΑ και καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες βίας», σημείωσε ο γερμανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, ο Αντρέας Μιχαέλις, μέσω X.

This is terrible news from New Orleans: People celebrating happily are torn from their lives or injured by senseless hatred. We grieve with the families and friends of the victims and wish all those injured a quick recovery. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 1, 2025

Η Σαουδική Αραβία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του βασιλείου που αναρτήθηκε στο X, τόνισε πως «καταδικάζει και καταγγέλλει» την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ