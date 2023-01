Επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες -Bίντεο

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στη συνοικία Νέβε Γιάκοβ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», ανέφερε η πρώτη ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για "τρομοκρατική επίθεση".

A gunman opened fire and wounded at least 10 people in an East Jerusalem neighbourhood before he was shot, Israeli medics say.#Jerusalem#Israel#Palestine#Jeninpic.twitter.com/FwiMMjZBmO