Επίθεση στην Καλιφόρνια: Ο δράστης ήθελε να ληστέψει και να σκοτώσει - Τέσσερις νεκροί και δύο τραυματίες

ΠΗΓΗ: enikos

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δύο ωρών, στο Γκάρντεν Γκρόουβ και την γειτονική Σάντα Άνα, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Ο 33χρονος φέρεται να επέλεξε τυχαία τα θύματά του και κίνητρο του ήταν “η επιθυμία του να ληστέψει και να σκοτώσει”.

#BREAKING: At least 4 dead and 2 injured in a series of stabbings in Garden Grove. The crimes scenes are at several different locations. One person was seen in handcuffs but it's unconfirmed right now if he's the suspect. We have crews at the scene gathering information. #CBSLApic.twitter.com/RTFcvx9ATq