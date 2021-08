Eπίθεση στην Καμπούλ: Μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ ως την 30ή Αυγούστου - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Sputnik - ΒΙΝΤΕΟ: NBC

«Σε ένδειξη σεβασμού, από σήμερα η σημαία των ΗΠΑ θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους (...) ως τη δύση του ηλίου την 30ή Αυγούστου, προς τιμή των θυμάτων των παράλογων βίαιων ενεργειών στην Καμπούλ», διευκρίνισε η κυρία Ψάκι.

White House flag lowered to half-staff after at least 12 U.S. service members killed in Kabul attack. https://t.co/oex9zRLDwgpic.twitter.com/ICxvSPseUR