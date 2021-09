Ολλανδία: Δύο νεκροί από επίθεση με βαλλίστρα - Σοκαριστικό βίντεο

Η αστυνομία, φαίνεται να πυροβόλησε ενώ προσπαθούσε να συλλάβει κάποιον στο σημείο, αν και δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ήταν ύποπτος για τη θανατηφόρα επίθεση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνδρας πυροβολούσε με βαλλίστρα από ένα μπαλκόνι και ότι ένα πτώμα βρέθηκε μέσα στο σπίτι.

Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Δείτε το βίντεο:

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelopic.twitter.com/m2bnxhVXXX