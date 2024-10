Επίθεση στην Τουρκία: Πώς έδρασαν οι τρομοκράτες - ΒΙΝΤΕΟ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις τρομοκράτες, με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια να αναφέρει ότι δύο από αυτούς, ένας άνδρας και μια γυναίκα εξουδετερώθηκαν.

Πώς έδρασαν οι τρομοκράτες

Ομάδα δραστών έφτασε σε μια είσοδο του συγκροτήματος μέσα σε ένα ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής του προσωπικού ασφαλείας. Τουλάχιστον δύο επιτιθέμενοι ένας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα, ενώ ένας άλλος φαίνεται να ανοίγει πυρ.

Μάλιστα ακούστηκε έκρηξη στην είσοδο, όπως φαίνεται και σε πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν υπήρξε κάποιος βομβιστής αυτοκτονίας ή αν κάποιος εκ των δραστών πυροδότησε κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι δύο τρομοκράτες έφεραν βαρύ οπλισμό και σακίδια που μπορεί να περιέχουν εκρηκτικά. Κάμερες ασφαλείας μάλιστα έχουν καταγράψει την είσοδο των δύο ενόπλων με το πρόσωπο του άνδρα να φαίνεται καθαρά.

Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν να υπάρχουν όμηροι και αναφορές σε τουρκικά ΜΜΕ, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν υπήρξε κάποια κατάσταση ομηρίας.

Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την τρομοκρατική επίθεση

Την τελευταία δεκαετία, η Τουρκία έχει πληγεί από φονικές βομβιστικές επιθέσεις που προέρχονται από διάφορες ένοπλες ομάδες. Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε από δύο ένοπλους που άνοιξαν πυρ μέσα σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει, καθώς η έρευνα για την επίθεση συνεχίζεται, είναι ποιος θα μπορούσε να έχει ωφεληθεί από αυτήν και ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από αυτήν. Όπως αναφέρει το BBC, οι Κούρδοι αυτονομιστές έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένως, καθώς τα στρατόπεδά τους στη βόρεια Συρία και σε άλλες περιοχές έχουν υποστεί επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές από την τουρκική αεροπορία.

Επιπλέον, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) έχει ισχυρή παρουσία στην Τουρκία, ενώ ένα άλλο ανησυχητικό ζήτημα είναι η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, η οποία παράγει drones που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Ερντογάν: «Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα»

Ο πρόεδρος Ερντογάν σε ανάρτησή του στο Χ σημειώνει μεταξύ άλλων πως «από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον της TUSAS, μιας από τις οργανώσεις ατμομηχανών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι μια απεχθής επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες, που αποτελούν το σύμβολο του ιδανικού μας της «Πλήρως Ανεξάρτητης Τουρκίας». Από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες. Το έθνος μας πρέπει να ξέρει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνουν το χέρι προς την Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, καμία κακή εστία που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και τους υποστηρικτές τους θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα και πολυδιάσταση. Προσεύχομαι για το έλεος του Θεού στα αδέρφια μας που μαρτύρησαν στην προδοτική τρομοκρατική ενέργεια και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας. Μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου στους αφοσιωμένους υπαλλήλους της TAI, την πηγή υπερηφάνειας της αμυντικής μας βιομηχανίας, και στο έθνος μας».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims.

Συλλυπητήρια ανάρτηση δημοσίευσε και το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία.Η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy. pic.twitter.com/sA0qjX4dYf