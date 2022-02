Eπίθεση στο Κίεβο: Απανωτές εκρήξεις λίγο μετά τις συνομιλίες - Ηχούν παντού σειρήνες- Bίντεο

???A powerful #explosion near Kiev just‌‌, in the region of Brovary and Solomenka. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/A6e5oy5ZN6

ΗΠΑ: Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 25 χλμ. από το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν τις επόμενες ημέρες να περικυκλώσουν το Κίεβο και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επιθετικές, επειδή έχουν απογοητευτεί με την αργή έως τώρα προέλασή τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αναμένουμε ότι θα θελήσουν να συνεχίσουν να κινούνται προς την πόλη και θα προσπαθήσουν να την περικυκλώσουν τις επόμενες ημέρες» ανέφερε η ίδια πηγή, σύμφωνα με την οποία οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου.

Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων

Tην ίδια ώρα, τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δείχνει χάρτης που παρουσιάζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

The unprovoked and illegal invasion of Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence.#StandWithUkrainepic.twitter.com/jl3zz8MXI4