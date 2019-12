Επίθεση του Πολωνού πρωθυπουργού στον Πούτιν: Ψεύδεται επανειλημμένα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού, έκτασης χιλίων και πλέον λέξεων, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του γραφείου του καθώς και στους λογαριασμούς των υπηρεσιών του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter, δύο ημέρες αφότου ο ρώσος πρεσβευτής στη Βαρσοβία κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών όπου του επιδόθηκε η «έντονη διαμαρτυρία» της πολωνικής κυβέρνησης για δύο πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου Πούτιν.

Poland’s refusal to be bullied by Putin into ignoring Stalin’s conniving with Hitler 80 years ago to destroy Poland is admirable and should be supported internationally. Polish PM Morawiecki is also right to draw attention to Putin’s sinister attempts to rehabilitate Stalin. https://t.co/hpBEe8UwIN