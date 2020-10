Επίθεση Τραμπ κατά της κυβερνήτριας του Μίσιγκαν για τα μέτρα επιβράδυνσης της πανδημίας - Το πλήθος κραύγαζε «κλείσ’ την μέσα» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο μεγιστάνας μίλησε σε συγκεντρώσεις με μεγάλα πλήθη στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξάνονται σε αμφότερες τις πολιτείες. Οι υποστηρικτές του που πήγαν να τον ακούσουν δεν τηρούσαν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. Κάποιοι φόραγαν μάσκες. Άλλοι όχι.

Στην ομιλία του στη Μασκίγκαν, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη Γουίτμερ επανειλημμένα, την αποκάλεσε «ανέντιμη», ενώ υποβάθμισε την συνωμοσία ακροδεξιών παραστρατιωτικών οι οποίοι, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), σχεδίαζαν να την απαγάγουν.

«Λένε ότι απειλήθηκε», είπε ο Τραμπ. «Και κατηγορεί εμένα», πρόσθεσε καγχάζοντας, αναφερόμενος στη Γουίτμερ, το όνομα της οποίας ακούστηκε πολύ στη συζήτηση για την επιλογή της υποψήφιας αντιπροέδρου του Μπάιντεν, προτού τελικά προκριθεί η γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις.

«Ελπίζω ότι σύντομα θα τη στείλετε σπίτι της», συμπλήρωσε ο αρχηγός του κράτους, αναφερόμενος στην κυβερνήτρια.

For the second time in a single speech, Trump fans in Michigan direct "lock her up!" chants toward Gretchen Whitmer, who just weeks ago was the target of a kidnapping/assassination plot hatched by Trump supporters pic.twitter.com/wh7ts1Cqf5