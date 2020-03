Επίθεση Τραμπ στον πρόεδρο της ΚΟ των Δημοκρατικών για το θέμα των αμβλώσεων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Αυτή είναι μια άμεση & επικίνδυνη απειλή εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ από τον Σούμερ. Εάν το είχε κάνει αυτό Ρεπουμπλικάνος ή Ρεπουμπλικάνα, θα συλλαμβανόταν ή θα παραπεμπόταν σε δίκη. Πρέπει να αναληφθεί σοβαρή δράση τώρα!», υποστήριξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter, πληκτρολογώντας στην τελευταία του φράση τις λέξεις «πρέπει» και «τώρα» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

There can be few things worse in a civilized, law abiding nation, than a United States Senator openly, and for all to see and hear, threatening the Supreme Court or its Justices. This is what Chuck Schumer just did. He must pay a severe price for this!