Επίθεση Τραμπ στον Ρόμνεϊ που τον επέκρινε για την υπόθεση Μπάιντεν: Ανόητος αλαζόνας, με πολεμά ανέκαθεν!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρόμνεϊ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2012, χαρακτήρισε την Παρασκευή «λανθασμένο και αποκρουστικό» το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος κάλεσε ξένες κυβερνήσεις να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος του Τζο Μπάιντεν. «Η αναίσχυντη και πρωτοφανής έκκληση του προέδρου προς την Κίνα και την Ουκρανία να ερευνήσουν τον Τζο Μπάιντεν είναι αποκρουστική και καταδικαστέα» τόνισε ο γερουσιαστής από τη Γιούτα, ένας από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς που τάχθηκαν ξεκάθαρα κατά του Τραμπ.

I’m hearing that the Great People of Utah are considering their vote for their Pompous Senator, Mitt Romney, to be a big mistake. I agree! He is a fool who is playing right into the hands of the Do Nothing Democrats! #IMPEACHMITTROMNEY