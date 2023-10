Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες - Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο» - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας και στη συνέχεια δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

"Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται".

"Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε".

Η σημαντικότερη κλιμάκωση από το 2021

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

