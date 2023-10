Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Το «ευχαριστώ» του Ισραηλινού πρέσβη στην Ελλάδα και τον πρωθυπουργό

Άμεση ήταν η καταδίκη και από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε αντίστοιχη ανάρτησή του.

Την απερίφραστη καταδίκη εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ» τονίζει σε ανάρτησή του, σημειώνοντας: «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

Καταδίκη εξέφρασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

Thank you PM and thank you Greece for standing at this very difficult moment with Israel and Israelis. https://t.co/RBSW44amCR