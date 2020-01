Επίθεση Χαμενεΐ στον Τραμπ: Αν ήσουν λογικός, που δεν είσαι, θα έβλεπες ότι τα εγκλήματά σου έχουν κάθει έθνη να σε μισούν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι ενορχήστρωσε τις βίαιες διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα χθες, Τρίτη, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ και δήλωσε πως η Τεχεράνη θα θεωρηθεί υπεύθυνη. Το Ιράν απέρριψε την κατηγορία.

«Και πάλι αυτός ο τύπος (ο Τραμπ) κατηγόρησε το Ιράν για τις επιθέσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε απολύτως. Αν ήσουν λογικός, που δεν είσαι, θα έβλεπες ότι τα εγκλήματά σου στο Ιράκ και σε άλλες χώρες έχουν κάθει έθνη να σε μισούν», έγραψε ο Χαμενεΐ στο Twitter.

«Αν το Ιράν αποφασίσει να αντιπαρατεθεί σε μια χώρα, θα το πράξουμε ανοικτά ... Αν οποιοσδήποτε απειλεί τα συμφέροντα του έθνους μας, θα απαντήσουμε ... χωρίς τον παραμικρό διασταγμό».

That guy has tweeted that we see Iran responsible for the events in Baghdad & we will respond to Iran.

1st: You can’t do anything.

2nd: If you were logical —which you’re not— you’d see that your crimes in Iraq, Afghanistan… have made nations hate you. https://t.co/hMGOEDwHuY