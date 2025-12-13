Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ: Καλωσορίζει την αποφυλάκιση του Αλές Μπιαλιάτσκι - Real.gr

Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγίας εξέφρασε την “ προφανή ανακούφισή και την εγκάρδια ευχαρίστηση της” για την αποφυλάκιση του βραβευμένου με Βραβείο Νόμπελ ακτιβιστή Αλές Μπιαλιάτσκι από φυλακή της Λευκορωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωσή της.

“ Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη, αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό… Η Νορβηγική Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν όλους του πολιτικούς κρατουμένους και να εγγυηθούν ότι ο Αλές Μπιαλιάτσκι κι άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν ελεύθεροι, χωρίς το φόβο μιας νέας δίωξης”.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters