Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων: Ευχαριστίες προς Ελλάδα και Γαλλία για τη συνδρομή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Σαρδηνία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ευχαριστώ τη Γαλλία και την Ελλάδα για αυτήν την άμεση αλληλεγγύη που επέδειξαν στην Ιταλία για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών» τόνισε ο κ. Λέναρσιτς.

Προσέθεσε ότι «το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, παραμένει σε στενή επαφή με τις ιταλικές αρχές 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να παρακολουθεί τις εξελίξεις επί τόπου και να συντονίζει οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια όπως απαιτείται».

Η Γαλλία και η Ελλάδα αναπτύσσουν δύο Canadair η καθεμιά. Τα αεροπλάνα που προσφέρονται από τη Γαλλία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, ενώ αυτά που προσφέρονται από την Ελλάδα αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων του rescEU.

At the request of ???? authorities, due to #wildfires at #Sardinia, we have activated the #EUCivPro Mechanism.

???? and ???? have already offered assistance and are sending their planes to help put down the devastating??.#EUSolidarity#SrongerTogetherhttps://t.co/tXLtoHEXFX