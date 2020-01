Επιχείρηση διάσωσης χιλιάδων ανθρώπων από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία - 8 νεκροί σε 48 ώρες, «στάχτη» πάνω από 200 σπίτια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως σήμερα βρέθηκαν άλλα τρία πτώματα, αυξάνοντας σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από το βράδυ της Δευτέρας.

Η ανησυχία είναι μεγάλη για πολλούς ανθρώπους των οποίων η τύχη εξακολουθεί να αγνοείται ενώ πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου στη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Conjola Park in New South Wales and #Mallacoota in Victoria are 2 of the worst-hit towns from the fires in Australia this week.

At least 16 people have died from the #AustralianFires. More @business: https://t.co/TBEUV4EbIR#NSWFire#VicBushfirespic.twitter.com/SCwrYQhc3R