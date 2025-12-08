Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από την ΕΕ να κινηθεί γρήγορα σχετικά με την πρόταση περί δανείων επανόρθωσης για την Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
12:15, 08/12/2025
Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από την ΕΕ να κινηθεί γρήγορα σχετικά με την πρόταση περί δανείων επανόρθωσης για την Ουκρανία

Ηγέτες από επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν σήμερα την ΕΕ να κινηθεί γρήγορα αναφορικά με την πρόταση για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Η στήριξη της Ουκρανίας στη μάχη της για ελευθερία και ανεξαρτησία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση -είναι επίσης και προς το δικό μας συμφέρον», ανέφεραν οι ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας σε επιστολή που εστάλη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει άρα να κινηθούμε γρήγορα αναφορικά με τις προτάσεις της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων στην Ουκρανία».

