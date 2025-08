Μεξικό: Επτά νεκροί μετά από εξέγερση σε φυλακή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εξέγερση σε φυλακή της μεξικανικής πολιτείας Βερακρούς (ανατολικά) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά κρατούμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 11, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Τα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου σε φυλακή της πόλης Τούξπαν και συνεχίστηκαν όλη νύχτα. Το πρωί χθες, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, με υποστήριξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων, μπόρεσαν να μπουν στις πτέρυγες όπου εξελίσσονταν και να αποκαταστήσουν την ηρεμία.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, οι κρατούμενοι στασίασαν για να απαιτήσουν οι αρχές να εγγυηθούν τα ασφάλειά τους έναντι συγκρατουμένων τους που ανήκουν σε βίαιο εγκληματικό πυρήνα.

Εξαιτίας της εξέγερσης «θρηνούμε τον θάνατο επτά φυλακισμένων» ενώ άλλοι «ένδεκα τραυματίστηκαν», ανέφερε το υπουργείο Ασφαλείας της πολιτείας σε ανακοίνωσή του.

