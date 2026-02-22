Eric Dane: Η πρώτη ανάρτηση της συντρόφου του μετά τον θάνατό του - Real.gr

Η σύντροφος του Eric Dane, Janell Shirtcliff, προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις μετά τον θάνατό του, για να αποχαιρετήσει τον αγαπήμενο της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μία μάχη δέκα μηνών με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Η σκηνοθέτρια και φωτογράφος δημοσίευσε αρκετές αναμνήσεις με τον Dane στα Instagram Stories της. Σε μία από αυτές, ο ηθοποιός πόζαρε δίπλα σε ένα άλογο, σε μία άλλη έκανε τατουάζ και στην τελευταία φωτογραφία τη φιλούσε στον ώμο.

Οι αναφορές για τη σχέση του Dane με τη Shirtcliff ήρθαν στο φως τον περασμένο Ιούνιο, λίγο αφότου ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Countdown» στο Λος Άντζελες.

Δείτε τις αναρτήσεις: