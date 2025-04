Έρικ Ντέιν: Η ανάρτηση της συζύγου του μετά την ανακοίνωση για τη διάγνωση με ALS - Real.gr

Η Ρεβέκκα Γκέιχαρτ, σύζυγος του Έρικ Ντέιν από το «Grey's Anatomy», μοιράστηκε ένα μήνυμα στα social media μετά την ανακοίνωση του ηθοποιού για τη διάγνωση του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια σπάνια και εκφυλιστική νευρολογική ασθένεια.

Η 53χρονη ηθοποιός ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram κάποιους στίχους, όπου αναφέρεται στις «πραγματικές απολαύσεις αυτής της ζωής».

Η ανάρτηση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του Έρικ Ντέιν ότι έχει διαγνωστεί με ALS. Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του στην σειρά Euphoria του HBO, αλλά και στο διάσημο «Grey’s Anatomy», πρόσφατα έκανε γνωστή την είδηση και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της οικογένειάς του. Επιπλέον, ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα του, ενώ ανέφερε πως παραμένει αφοσιωμένος στη δουλειά του και ανυπομονεί να επιστρέψει στο σετ.

