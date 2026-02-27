Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα του Grey’s Anatomy στον «Δρ. Σλόαν» - Real.gr

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν (Eric Dane) σε ηλικία 53 ετών, οι συντελεστές της σειράς του ABC «Grey's Anatomy» απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του, προβάλλοντας ένα ειδικό βίντεο στο κλείσιμο του επεισοδίου της Πέμπτης.

Το αφιέρωμα διάρκειας 65 δευτερολέπτων ντύθηκε μουσικά με τη διασκευή των Tommee Profitt & Fleurie στο «Chasing Cars» των Snow Patrol. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ταυτιστεί με τις πιο φορτισμένες στιγμές της σειράς, μετά την σκηνή του φινάλε της 2ης σεζόν με τον θάνατο του Denny (Τζέφρι Ντιν Μόργκαν) και τον θρήνο της Izzie (Κάθριν Χάιγκλ).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grey’s Anatomy Official (@greysabc)



Σύμφωνα με το Variety, ο Ντέιν εντάχθηκε στο καστ του «Grey’s Anatomy» κατά τη διάρκεια της 2ης σεζόν, ενσαρκώνοντας τον γοητευτικό πλαστικό χειρουργό Mark Sloan, γνωστό και ως «McSteamy». Ο χαρακτήρας εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς της σειράς, με τον Ντέιν να γίνεται βασικό μέλος του καστ από την 3η σεζόν. Ο τηλεοπτικός του θάνατος γράφτηκε κατά τη διάρκεια της 8ης σεζόν, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα μαζί με μια ομάδα γιατρών του νοσοκομείου.

Ο σταρ διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, στις αρχές του 2025. Παρά τα δύσκολα προβλήματα υγείας το φθινόπωρο υποδύθηκε έναν ασθενή με ALS στη σειρά «Brilliant Minds» του NBC, ενώ ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του «Euphoria», στο ρόλο του Cal Jacobs. Η πρεμιέρα του «Euphoria» στο HBO έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους συναδέλφους του από το «Grey’s Anatomy». Από τη δημιουργό της σειράς και παραγωγό Σόντα Ράιμς (Shonda Rhimes), μέχρι τους συμπρωταγωνιστές του, όλοι τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.