Ερντογάν: Χαιρετίζει τη συμφωνία με την Καμπέρα για τη φιλοξενία της διάσκεψης COP31 - Real.gr

Ερντογάν: Χαιρετίζει τη συμφωνία με την Καμπέρα για τη φιλοξενία της διάσκεψης COP31

13:00, 23/11/2025
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με την Αυστραλία για τη διοργάνωση της επόμενης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, χαρακτηρίζοντας τον συμβιβασμό σημαντικό επίτευγμα για την πολυμερή συνεργασία.

Επιλύοντας μακρά διένεξη, οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη COP31 το 2026 ενώ η Αυστραλία θα ηγηθεί της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Η Άγκυρα και η Καμπέρα είχαν και οι δύο καταθέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση της διάσκεψης και είχαν έκτοτε αρνηθεί να υποχωρήσουν.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμέρεια τον τελευταίο καιρό έχει χάσει έδαφος, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με την Αυστραλία είναι σημαντική», δήλωσε ο Ερντογάν σε εκδήλωση της συνόδου της Ομάδας των 20 (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ χθες βράδυ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα έχει την «αποκλειστική εξουσιοδότηση αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις» καθοδηγώντας τη λήψη αποφάσεων στη διάσκεψη.

Σε ανακοίνωση, ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι η περιοχή του Ειρηνικού θα φιλοξενήσει μια ειδική προπαρασκευαστική συνάντηση της COP για να συγκεντρώσει την «προσοχή στην υπαρξιακή απειλή που θέτει η κλιματική αλλαγή στην περιοχή».

Μια ομάδα 18 νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού, πολλά εκ των οποίων κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, είχαν στηρίξει την υποψηφιότητας της Αυστραλίας.

«Εκατοντάδες διμερείς συναντήσεις, επισκέψεις που αφορούν το κλίμα σε δεκάδες χώρες, ημέρες διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Και τελικά η Τουρκία είναι η προεδρεύουσα χώρα και οικοδεσπότης της COP31!», έγραψε αργά χθες σε ανάρτηση στο Χ ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής Μουράτ Κουρούμ.

«Ως Τουρκία, εγγυόμαστε να διοργανώσουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη διάσκεψη των μερών, επικεντρώνοντας όχι μόνο στη δική μας περιοχή αλλά και στις ευαίσθητες περιοχές όπως αυτή του Ειρηνικού και της Ασίας, συνδέοντας τον βορρά και τον νότο», σχολίασε αργότερα σε ξεχωριστή δήλωση από τη διάσκεψη της COP30 στη Βραζιλία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters 

