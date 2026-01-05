Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια - Real.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του, ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος είπε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού λαού και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας χωρών και του διεθνούς δικαίου μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες.