Ερντογάν: Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα.

«Οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπογράφουμε παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ανέφερε επίσης ότι «το 2023 είχαμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τον διάλογό μας».

«Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη. Εξετάσαμε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη», τόνισε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.