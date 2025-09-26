Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες - Real.gr

Δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πτήση επιστροφής από ΗΠΑ, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερομένος στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για μια «υπέροχη επίσκεψη» που έγινε σε φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα.

«Όπως γνωρίζετε, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν. Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα» είπε ο Ερντογάν.

Και πρόσθεσε: «Συζητήσαμε πιθανά βήματα για την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων με βάση τα αμοιβαία συμφέροντα. Ανταλλάξαμε απόψεις για μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, για την επίτευξη του στόχου μας για όγκο συναλλαγών 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εξετάσαμε επίσης εποικοδομητικά τα βήματα που θα ανοίξουν το δρόμο για την αμυντική συνεργασία».

Ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι εξέτασαν με εποικοδομητική προσέγγιση τα μέτρα που θα ανοίξουν το δρόμο για συνεργασία στον τομέα της άμυνας, επανέλαβε ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει στόχο ο όγκος του διμερούς εμπορίου να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για την Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την κοινή άσκηση με Αίγυπτο, ο Ερντογάν δήλωσε πως «η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για την αύξηση αυτών των τομέων συνεργασίας. Η Τουρκία δεν διεκδικεί τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα πάρουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή «win-win». Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις λογαριασμών στην περιοχή»

Οσον αφορά το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Oι σκέψεις και οι πολιτικές μας σχετικά με την Κύπρο είναι ξεκάθαρες. Το βιβλίο για την ομοσπονδία είναι πλέον κλειστό για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας σύρει πίσω σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να αποδεχτούμε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».

Στη συνέχεια των δηλώσεων του ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα και στη Συρία, τονίζοντας ότι υποστηρίζει και ο ίδιος «το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη».

«Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές για να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε, «ελπίζω ότι θα επιτύχουμε σύντομα πρόοδο σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα από κάθε άποψη».

«Η συνάντησή μας ήταν πολύ σημαντική από την άποψη ότι διατυπώθηκε η βούληση να τερματιστούν οι σφαγές στη Γάζα. Ο κ. Τραμπ εξέφρασε στη συνάντηση την ανάγκη να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Εμείς εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία και στη συνέχεια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Εκεί δημιουργήθηκε μια κοινή αντίληψη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τέλος, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι «η λύση των δύο κρατών είναι η φόρμουλα που θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή και ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί».