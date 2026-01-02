Eρντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα - Σφοδρή επίθεση σε Νετανιάχου - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την προσεχή Δευτέρα.
- Στο επίκεντρο της συνομιλίας αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο.
- Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι «οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες».
«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο επίκεντρο της συνομιλίας αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Επειδή έχει προκαλέσει την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους έως ηλικιωμένους. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Η δεινή θέση αυτών των παιδιών, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα τα βάσανα τους δεν θα μείνουν ατιμώρητα για τον Νετανιάχου» δήλωσε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.
🇹🇷 Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to journalists in Istanbul ⤵️
• I will have a phone call with US President Donald Trump on Monday
• As we entered the new year, we together witnessed a historic moment on the Galata Bridge. This shows Palestine is not alone
— Anadolu English (@anadoluagency) January 2, 2026