Eρντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα - Σφοδρή επίθεση σε Νετανιάχου - Real.gr

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την προσεχή Δευτέρα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο επίκεντρο της συνομιλίας αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Επειδή έχει προκαλέσει την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους έως ηλικιωμένους. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Η δεινή θέση αυτών των παιδιών, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα τα βάσανα τους δεν θα μείνουν ατιμώρητα για τον Νετανιάχου» δήλωσε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.