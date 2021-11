Ερντογάν: Εμφανίστηκε και διέψευσε τις φήμες για την υγεία του - Εισαγγελική έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε μετά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει υποστεί εγκεφαλικό και να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αναστάτωση προκλήθηκε εξαιτίας μιας ανάρτησης από βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει υποστεί εγκεφαλικό.

Mετά τον σάλο που προκλήθηκε στη χώρα και ενώ η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, η Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας της Τουρκίας ξεκίνησε έρευνα κατά 30 ατόμων, χρηστών του Twitter, για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με την υγεία του Τούρκου προέδρου.

Μάλιστα, η Τουρκική Προεδρία σε μια σειρά από αναρτήσεις στο επίσημο προφίλ στο Τwitter ενημέρωσε για τις συναντήσεις που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας και φωτογραφία από την κάθε συνάντηση, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο τους ανωτέρω ισχυρισμούς.

Τα tweets από την Τουρκική Προεδρία:

President @RTErdogan met with Secretary General of the Turkic Council Baghdad Amreyev at the Presidential Complex. pic.twitter.com/qFqm0LyrEg — Turkish Presidency (@trpresidency) November 3, 2021

President @RTErdogan received Ambassador Sheikh Mohammed bin Nasser bin Jassim Al-Thani of Qatar at the Presidential Complex. pic.twitter.com/gPljpMwP1r — Turkish Presidency (@trpresidency) November 3, 2021

President @RTErdogan received Ambassador Munkhbayar Gombosuren of Mongolia at the Presidential Complex. pic.twitter.com/MsNgorJQPv — Turkish Presidency (@trpresidency) November 3, 2021