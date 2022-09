Ερντογάν: Έχουμε ισχυρό στρατό για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας -Προειδοποίηση στην Άγκυρα από τις Βρυξέλλες -«Τα νησιά είναι ελληνικά»

«Σε Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο υπάρχει μια Τουρκία με ισχυρό στρατό, ισχυρή διπλωματία και είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της οποίας ο Νίκος Δένδιας έχει σημαντικές επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του.

Türkiye's President Erdogan in New York:

- Turkish Maarif Foundation is filling important gap with its educational institutions in Africa, Asia and Balkans

- Ankara is doing its best for education of over 4M refugees living in Türkiye pic.twitter.com/PxXmZ3k3uo